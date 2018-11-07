Ученые нашли средство борьбы с особо агрессивными формами рака

Специалисты из Института исследования рака Dana-Farber нашли способ борьбы с наиболее агрессивными формами онкологии. Обнаружены молекулярные мишени в злокачественных клетках двух опасных видов болезни.

Речь идет о злокачественных рабдоидных опухолях, которые нередко возникают у маленьких детей и поражают почки, мозг и прочие органы, а также о синовиальной саркоме, уточняется на портале MedicalXpress. Оказалось, что развитие данных видов рака происходит из-за хроматин-ремоделирующего комплекса ncBAF, принимающего участие в регуляции активности некоторых генов.

Эксперты отмечают, что в ncBAF содержатся уникальные субъединицы BRD9 и GLTSCR1, которых нет в прочих подобных комплексах. Их подавление при помощи особых соединений нарушает деление "больных" клеток и приводит к замедлению роста опухолей.