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Ученые нашли средство борьбы с особо агрессивными формами рака
7 ноября 2018, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты из Института исследования рака Dana-Farber нашли способ борьбы с наиболее агрессивными формами онкологии. Обнаружены молекулярные мишени в злокачественных клетках двух опасных видов болезни.
Речь идет о злокачественных рабдоидных опухолях, которые нередко возникают у маленьких детей и поражают почки, мозг и прочие органы, а также о синовиальной саркоме, уточняется на портале MedicalXpress. Оказалось, что развитие данных видов рака происходит из-за хроматин-ремоделирующего комплекса ncBAF, принимающего участие в регуляции активности некоторых генов.
Эксперты отмечают, что в ncBAF содержатся уникальные субъединицы BRD9 и GLTSCR1, которых нет в прочих подобных комплексах. Их подавление при помощи особых соединений нарушает деление "больных" клеток и приводит к замедлению роста опухолей.
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