Озоновый слой Земли полностью восстановится к 2060 году

Озоновый слой Голубой планеты, начиная с 2000 года, планомерно восстанавливается на 1–3% за одно десятилетие. Такие данные обнародовала Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Согласно прогнозам экспертов, если обстановка не изменится, в Северном полушарии и средних широтах озон должен полностью восстановиться к 2030-м годам, а в Южном полушарии - в 2050-е годы.

Что касается полярных регионов нашей планеты, здесь на восстановление потребуется немного больше времени, однако, по расчетам специалистов, оно произойдет не позднее 2060-х годов.

Напомним, истощение данного слоя стало одним из первых признаков воздействия человека на климат. Благодаря исследованиям в этой области, удалось привлечь внимание мировой общественности к проблемам экологии.

В опубликованном докладе сообщается, что положительные сдвиги в вопросе атмосферы Земли обеспечило принятие в 1989 году Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.