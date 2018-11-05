Ученые предупреждают: смартфоны могут быть смертельно опасными

Ученые сообщили, что смартфоны могут быть смертельно опасными для своих владельцев. Отмечается, что многие люди из-за новомодных гаджетов получают весьма серьезные травмы различного характера.

Специалисты составили список наиболее опасных ситуаций, в которых мобильный телефон может в буквальном смысле убить пользователя. Во-первых, речь идет об использовании смартфона в ванной. При неудачном стечении обстоятельств устройство способно ударить человека током, вследствие чего может нарушиться работа сердца, нервных клеток и мышц. Особенно небезопасно заряжать телефон в ванной комнате – возрастает возможность падения аккумулятора в воду, что также нередко приводит к удару током, передает РИА "Новости".

Кроме того, мобильные телефоны иногда загораются или взрываются. Чаще всего это случается, когда они подключены к электросети. В некоторых случаях подобные инциденты приводят к серьезным ожогам и даже пересадке кожи.

Специалисты призывают всех владельцев гаджетов соблюдать технику безопасности во время их использования.