Ученые вычислили, как часто люди сквернословят

Исследователи из Университета Южного Коннектикута (США) подробно исследовали нецензурную брань. Ученых интересовало, как часто люди сквернословят и как это влияет на их имидж.

В ходе научной работы специалисты установили, что 17% взрослых людей обоего пола минимум пять раз в день бубнят себе под нос что-то ругательное. А каждый пятый взрослый человек (20%) нецензурно ругается вслух более 21 раза в день.

Параллельно с подсчетом количества нецензурной лексики ученые выяснили, как ее использование в повседневной речи влияет на имидж говорящего в глазах окружающих людей. Оказалось, что сквернословящий человек выглядит интеллектуально недоразвитым в глазах аудитории, пишет «Спид-инфо».

«Если и существует быстрый и надежный способ нанести ущерб собственному имиджу – так это употребление нецензурных выражений», - прокомментировал результаты исследования бразильский психолог Полито Рейналдо.