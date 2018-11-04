Ученые вычислили лучший возраст для начала изучения иностранных языков

Исследователи центра нейро- и когнитивных наук Массачусетского технологического университета в США вычислили наилучший возраст для начала успешного изучения иностранных языков.

Для научной работы на примере изучения английского языка были собраны данные 670 тысяч человек различных возрастов (от 10 до 70 лет) и национальностей. Участники указали в анкетах свой возраст и стаж обучения, затем выполнили грамматический тест. Для анализа всей полученной информации была разработана компьютерная модель.

Результаты исследования показали, что иностранный язык лучше всего усваивается в детском и подростковом возрасте, а наибольшие шансы достичь владения языком на уровне носителя у тех, кто начал обучение в возрасте до десяти лет, сообщает РИА Новости.