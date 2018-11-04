Названы продукты, которые способны замедлить старение
4 ноября 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Университета Эрлангена — Нюрнберга провели исследования и выяснили, какие продукты способны замедлить старение организма. Оказалось, что речь идет о еде, в которой содержатся гидрохиноны.
Специалисты утверждают, что именно эта составляющая в сочетании с цинком предотвращает окислительный процесс и существенно замедляет процесс старения. Как отмечается на портале Phys.org, гидрохиноны входят в состав чая, кофе, вина и шоколада. Именно эти продукты в малых количествах могут дать положительный эффект.
Оказалось, что цинк запускает работу групп гидрохинона, помогая ему вырабатывать естественную защиту от супероксида, повреждающего собственные биомолекулы.
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