Названы продукты, которые способны замедлить старение

Ученые из Университета Эрлангена — Нюрнберга провели исследования и выяснили, какие продукты способны замедлить старение организма. Оказалось, что речь идет о еде, в которой содержатся гидрохиноны.

Специалисты утверждают, что именно эта составляющая в сочетании с цинком предотвращает окислительный процесс и существенно замедляет процесс старения. Как отмечается на портале Phys.org, гидрохиноны входят в состав чая, кофе, вина и шоколада. Именно эти продукты в малых количествах могут дать положительный эффект.

Оказалось, что цинк запускает работу групп гидрохинона, помогая ему вырабатывать естественную защиту от супероксида, повреждающего собственные биомолекулы.