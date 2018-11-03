Ученые Федерального университета Рио-де-Жанейро инструментально доказали, что женское обоняние отличается от мужского: восприимчивость к запахам у женщин в среднем в полтора раза выше, чем у мужчин.

Ранее в научной среде было принято считать, что женское и мужское обоняние устроено одинаково с физиологической точки зрения. А феномен так называемого «женского чутья» специалисты привычно объясняли эмоциональными и когнитивными особенностями женской психики. Но теперь выяснилось, что дело не в этих особенностях.

Исследователи Федерального университета Рио-де-Жанейро разработали изотропный фракционатор. Этот прибор способен измерять количество клеток в обонятельной луковице головного мозга человека. Проведя соответствующие замеры с помощью нового прибора, ученые выяснили, что у женщин число этих клеток, отвечающих за обоняние, в среднем на 43% больше, чем у представителей мужского пола. Так было доказано, что повышенная восприимчивость женщин к запахам определяется мозговыми различиями, пишет «Спид-инфо».