Ученые нашли рецепт идеально приготовленного кофе
3 ноября 2018, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Кофе насыщает клетки организма кислородом, помогает их восстановлению и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, выяснили ученые из Университета Джефферсона в Филадельфии, США.
Известно, что регулярное употребление кофе давно уже ассоциируется с расстройством желудка, изжогой и другими малоприятными желудочно-кишечными симптомами. Поэтому американские ученые взялись исследовать кислотность и антиоксидантную активность кофе, приготовленного различными способами, чтобы выяснить, какой же способ приготовления популярного напитка наименее вреден и способен принести наибольшую пользу организму.
Выяснилось, что идеального уровня кислотности легко достичь, если залить молотые зерна кипятком и употребить получившийся напиток в течение 5 – 10 минут после приготовления. Кофе, приготовленный таким способом, насыщает клетки организма кислородом, помогает им быстрее восстанавливаться, насыщает кровь антиоксидантами, витаминами и микроэлементами, снижает воспаление тканей и укрепляет сердечно-сосудистую систему, сообщается в докладе, опубликованном в Nature.
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