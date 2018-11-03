Ученые рассказали, какую опасность представляет соль для нервной системы

Ученые из Йельского университета в США выяснили, что повышенное количество соли в рационе представляет опасность для центральной нервной системы, поскольку приводит к развитию рассеянного склероза.

Повышенная концентрация соли в организме нарушает работу регуляторных Т-клеток. Возникший дисбаланс приводит к воспалительным процессам в тканях. А они, в свою очередь, могут спровоцировать развитие рассеянного склероза, выяснили американские исследователи.

Ранее ученые связывали повышенную концентрацию соли с увеличением риска онкологических заболеваний. Теперь же стало известно, что она представляет опасность и для центральной нервной системы. Рассеянный склероз опасен тем, что поражает людей в молодом возрасте, сообщает MedicalXpress.