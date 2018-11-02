Десятки древних озер обнаружены на Марсе

Американские исследователи обнаружили десятки древних озер на поверхности Марса. Они расположены вдоль дренажных систем на окраине самого большого и старого ударного кратера Красной планеты.

Область на северо-востоке равнины Эллада, расположенной в южном полушарии Марса, содержала многочисленные эфемерные озера во времена, когда на Красной планете царил относительно теплый и влажный климат.

Об этом сообщили специалисты в научной статье журнала Astrobiology. Вывод основан на том, что одно из терминальных древних кратерных озер заполнено ровным осадком по ободу и напоминает по составу минеральные воды на Земле.