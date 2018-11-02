Ученые из России выявили противораковые свойства мелатонина
2 ноября 2018, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]
Российские ученые выяснили, что гормон сна мелатонин, включенный в состав противораковых препаратов на основе аналога витамина А, усиливает их эффективность и снижает токсичность для пациента.
Мелатонин – гормон сна, отвечающий за процессы засыпания и пробуждения. Главным образом он вырабатывается в мозгу, регулируя распорядок дня человека. Кроме того, мелатонин обладает сильными антиоксидантными свойствами. Российские ученые изучили перспективы использования мелатонина в противораковых препаратах, имеющих опасные побочные эффекты.
«Мы изучали, как комбинация мелатонина и сниженных концентраций ретиноевой кислоты влияет на развитие опухолевых клеток острого лейкоза человека. Их сочетание привело к уменьшению числа опухолевых клеток на 70%, а делящихся клеток – на 64%», - рассказала Ольга Крестинина из Института теоретической экспериментальной биофизики РАН.
Поскольку свойства мелатонина и его взаимодействие с человеческим организмом уже хорошо изучены, ученые рассчитывают на скорое начало клинических испытаний препаратов, имеющих его в составе, передает РИА Новости.
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