Ученые из России выявили противораковые свойства мелатонина

Российские ученые выяснили, что гормон сна мелатонин, включенный в состав противораковых препаратов на основе аналога витамина А, усиливает их эффективность и снижает токсичность для пациента.

Мелатонин – гормон сна, отвечающий за процессы засыпания и пробуждения. Главным образом он вырабатывается в мозгу, регулируя распорядок дня человека. Кроме того, мелатонин обладает сильными антиоксидантными свойствами. Российские ученые изучили перспективы использования мелатонина в противораковых препаратах, имеющих опасные побочные эффекты.

«Мы изучали, как комбинация мелатонина и сниженных концентраций ретиноевой кислоты влияет на развитие опухолевых клеток острого лейкоза человека. Их сочетание привело к уменьшению числа опухолевых клеток на 70%, а делящихся клеток – на 64%», - рассказала Ольга Крестинина из Института теоретической экспериментальной биофизики РАН.

Поскольку свойства мелатонина и его взаимодействие с человеческим организмом уже хорошо изучены, ученые рассчитывают на скорое начало клинических испытаний препаратов, имеющих его в составе, передает РИА Новости.