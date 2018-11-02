Американские психологи рассказали, как продлить положительный эффект от отпуска

Американские психологи провели ряд исследований и нашли способ продлить положительный эффект от отпуска. Согласно последним данным, для этого следует совершить всего несколько простых действий.

Во-первых, нужно постараться почувствовать себя счастливым вне зависимости от отпуска и в полной мере осознать, кто вы и что вам нравится делать каждый день, сообщает портал Travel and Leisure. Рекомендуется подумать, что вам по душе во время каникул и найти способ внести эти приятные мелочи в свою повседневную жизнь.

Во-вторых, психологи советуют привезти из отпуска милые сувениры, которые позволят в течение долгого времени вспоминать счастливые моменты.

В качестве третьего шага специалисты предлагают делиться своими впечатлениями от путешествия с максимальным количеством благодарных слушателей.