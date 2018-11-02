Американские психологи рассказали, как продлить положительный эффект от отпуска
2 ноября 2018, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
Американские психологи провели ряд исследований и нашли способ продлить положительный эффект от отпуска. Согласно последним данным, для этого следует совершить всего несколько простых действий.
Во-первых, нужно постараться почувствовать себя счастливым вне зависимости от отпуска и в полной мере осознать, кто вы и что вам нравится делать каждый день, сообщает портал Travel and Leisure. Рекомендуется подумать, что вам по душе во время каникул и найти способ внести эти приятные мелочи в свою повседневную жизнь.
Во-вторых, психологи советуют привезти из отпуска милые сувениры, которые позволят в течение долгого времени вспоминать счастливые моменты.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес