//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Басков и Лопырева расстались, а Виктория ждет ребенка?
- В сети обсуждают фигуру певицы Маши Распутиной в бикини в горошек
- Ксения Бородина вспомнила школьные годы
- В сети появилось фото беременной Елизаветы Боярской
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Наука 13+
Учёные раскрыли способ строительства египетских пирамид
1 ноября 2018, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]
Археологи из Французского института Восточной археологии в Каире и Ливерпульского университета в Англии на раскопках под Луксором нашли артефакт, который объясняет, как древние египтяне возводили знаменитые пирамиды.
Ученые обнаружили следы пандуса, который мог быть использован для поднятия больших грузов. Возраст находки составляет около 4,5 тысячи лет. Движущаяся система включает в себя центральный пандус, окруженный двумя наборами лестниц, содержащих отверстия для почтовых отправлений, сообщает OAnews. В этих отверстиях могли находиться крепкие деревянные столбы. Блоки размещали на деревянные сани, при этом вокруг столбов наматывали веревки, которые тянули рабочие. Под углом в 20 градусов материал доставляли по назначению.
Находку сделали в карьере Хатнуб, где в глубокой древности добывался алебастр. Обнаружили подобный механизм впервые.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
Захарова о призыве Климкина сдавать паспорта РФ: "дискриминационная идея"
//Политика
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о выборах в Донбассе
//Новости СМИ2
Обреченные на крах из-за санкций РФ отрасли экономики Украины обозначили в ДНР
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Спорт
Россия претендует на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году
//Политика
Меркель: выборы на Донбассе противоречат минским договоренностям
//Новости партнеров
//Культура
//Общество
Пушков прокомментировал перепалку Клинцевича и Охрименко: "Беспредел"
//Криминал
Источник: сотрудница полиции в Уфе пришла к начальнику с подругой
//Криминал
Блогеры предупреждают: девушку-дознавателя из Уфы пытаются опорочить
//Новости СМИ2
//live
«Если их не учит боль родной Украины, значит будет больно конкретно им!»
//Политика
Известный политолог о возможных путях развития партийной системы в РФ
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
//Общество
//Общество
Председатель комиссии назвал официальную причину аварии "Союза-ФГ"
//Общество
В сети обсуждают фигуру певицы Маши Распутиной в бикини в горошек
//Политика
На Украине чиновник показал на презентации карту с российским Крымом
//В мире
Раскрыта тактика «ползучего наступления» воюющей против ДНР и ЛНР армии Украины
//Авто
//В мире
//Политика
Медведев: вводятся санкции в отношении украинских 322 физлиц и 68 юрлиц
//Общество