Учёные раскрыли способ строительства египетских пирамид

Археологи из Французского института Восточной археологии в Каире и Ливерпульского университета в Англии на раскопках под Луксором нашли артефакт, который объясняет, как древние египтяне возводили знаменитые пирамиды. Археологи обнаружили зал торжеств фараона Рамзеса II

Ученые обнаружили следы пандуса, который мог быть использован для поднятия больших грузов. Возраст находки составляет около 4,5 тысячи лет. Движущаяся система включает в себя центральный пандус, окруженный двумя наборами лестниц, содержащих отверстия для почтовых отправлений, сообщает OAnews. В этих отверстиях могли находиться крепкие деревянные столбы. Блоки размещали на деревянные сани, при этом вокруг столбов наматывали веревки, которые тянули рабочие. Под углом в 20 градусов материал доставляли по назначению.

Находку сделали в карьере Хатнуб, где в глубокой древности добывался алебастр. Обнаружили подобный механизм впервые.