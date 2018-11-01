Россия, пятнадцать миллионов квадратных километров которой можно считать дикими, лидирует в рейтинге стран по площади территорий и акваторий, не затронутых человеческой деятельностью.

Об этом сообщается в журнале Nature. По оценкам экспертов, дикая природа занимает порядка 8 миллионов километров российской суши и еще примерно столько же площади в российских морях.

По словам авторов научной статьи, еще век назад только 15% земной поверхности было задействовано в сфере сельского хозяйства. На сегодняшний день - занято 77% суши и 87% Мирового океана.

Согласно подсчетам ученых, только пять стран содержат сейчас 70% нетронутых природных экосистем, оставшихся в мире - это Россия, Канада, Австралия, Соединенные штаты Америки и Бразилия.