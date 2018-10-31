На Марсе обнаружено множество редких компонентов для ракетного топлива

Специалисты Вашингтонского университета выяснили, что на Марсе вырабатывается огромное количество химических соединений, которые на Земле используются для производства ракетного топлива.

На Марсе естественным образом формируется множество редких химических соединений (перхлоратов). На Голубой планете их применяют в составе топлива, удобрений и взрывчатых веществ.

Несмотря на совершенно отличные от земных условия на поверхности Красной планеты, исследователи обнаружили большое количество подобных химических соединений в марсианском грунте.

А потому, согласно предположениям космологов, именно Марс в будущем может стать главным источником добычи данных компонентов для производства землянами ракетного топлива.