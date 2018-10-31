В Великобритании обнаружены останки древней рыбы-вампира

В столице Великобритании в средневековой выгребной яме археологами были найдены останки одного из видов паразитарной речной миноги. Об этом сообщается на сайте Музея археологии Лондона.

Известно, что данная яма функционировала приблизительно в XIII-XV веках. В ходе проведения раскопок ученые обнаружили острые зубы вида Lampetra fluviatilis - так называемой рыбы-вампира.

Останки этой рыбы - редчайшая находка для специалистов по археологии. Причина в том, что ее скелет состоит из хрящей, которые решительно не выдерживают испытание временем.

Как рассказали журналистам сотрудники лондонского музея, рыба-вампир, очевидно, была съедена кем-то из живших здесь в то время местных высокопоставленных вельмож.

"Мясо этих жутких рыб считалось деликатесом у обитателей средневековой Европы, то есть, их ели не только в Британии", - пояснили британские специалисты.