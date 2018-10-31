//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Анастасия Волочкова похвастала цветами "от таинственного ухажера"
- Представитель Елены Воробей высказался по поводу ее "госпитализации"
- Беременная Екатерина Вуличенко опубликовала фото в бикини
- Полина Гагарина показала забавную фотографию полуторагодовалой дочки
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Наука 13+
В Великобритании обнаружены останки древней рыбы-вампира
31 октября 2018, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]
В столице Великобритании в средневековой выгребной яме археологами были найдены останки одного из видов паразитарной речной миноги. Об этом сообщается на сайте Музея археологии Лондона.
Известно, что данная яма функционировала приблизительно в XIII-XV веках. В ходе проведения раскопок ученые обнаружили острые зубы вида Lampetra fluviatilis - так называемой рыбы-вампира.
Останки этой рыбы - редчайшая находка для специалистов по археологии. Причина в том, что ее скелет состоит из хрящей, которые решительно не выдерживают испытание временем.
Как рассказали журналистам сотрудники лондонского музея, рыба-вампир, очевидно, была съедена кем-то из живших здесь в то время местных высокопоставленных вельмож.
"Мясо этих жутких рыб считалось деликатесом у обитателей средневековой Европы, то есть, их ели не только в Британии", - пояснили британские специалисты.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Политика
В ЕС заявили, что выборы в ДНР и ЛНР противоречат Минским соглашениям
//Политика
//Политика
//Новости партнеров
//Политика
//В мире
И это всё о нём: "Глуп, тщеславен, привередлив, мстителен, лжив, недоверчив"
//Политика
//В мире
СМИ спрогнозировали вступление принца Чарльза на престол Великобритании
//В мире
Пентагон задействовал ИскИн для "повышения смертоносности" ВС США
//Политика
В чёрной трясине Пенсионного фонда
//Новости СМИ2
//В мире
Гройсман оправдался, почему в его кабинете тепло: "сердце греет"
Анастасия Волочкова похвастала цветами "от таинственного ухажера"
//Спорт
//Новости Redtram
//В мире
Минобороны сообщает о подготовке боевиками в Сирии провокаций с хлором
//Политика
//Криминал
СМИ: подросток, устроивший теракт в Архангельске, оставил предсмертное послание
//В мире
Минобороны: в подконтрольной США зоне в Сирии произошло 57 терактов
//В мире
Последний украинский премьер Крыма раскрыл причину сдачи полуострова России
//Политика
Путин утвердил новую концепцию государственной миграционной политики
Полина Гагарина показала забавную фотографию полуторагодовалой дочки
//Общество
Друг Рослякова рассказал, что он был в хороших отношениях со своей матерью.
//Общество
Космонавт-испытатель рассказал о неизбежности родов на орбите
//Общество
Севший на "диету Соколовой" саратовский депутат попал в больницу
//В мире
//Наука
Ученые выяснили, какой фактор влияет на продолжительность жизни