Астрономы рассказали, когда можно увидеть метеорный поток Леониды

В ночь с 17 на 18 ноября в московском небе можно будет наблюдать самый яркий и быстрый осенний звездопад. При ясной погоде метеорный поток Леониды можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Свое название этот ежегодный ноябрьский звездопад получил от созвездия Льва (Leo). Именно в этом созвездии, с точки зрения земного наблюдателя, находится радиант метеорного потока, впервые упомянутого в 901 году. От других звездопадов его отличают яркость и скорость падающих звезд, а самый яркий пришелся на ноябрь 1833 года: тогда зрители увидели тысячи падающих звезд. В нынешнем ноябре ожидается падение до 15 метеоров в час.

«Каждую осень наша планета встречается с несколькими метеорными потоками, и самым ярким из них является метеорный поток Леониды. Лучше всего его наблюдать после полуночи, когда созвездие Льва поднимется высоко над горизонтом. Луна в это время будет находиться в фазе первой четверти и не помешает наблюдениям – после часа ночи она скроется за горизонтом», - рассказали в пресс-службе Московского планетария.