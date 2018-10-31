Ученые выяснили, какой фактор влияет на продолжительность жизни

Ученые из Университета Вандербильта провели ряд экспериментов и выяснили, какой фактор в большей степени влияет на продолжительность жизни людей. Для этого они тщательно изучили головной мозг человека.

Оказалось, что продолжительность жизни напрямую зависит от количества нейронов, которые находятся в коре больших полушарий мозга. Как сообщает портал MedicalXpress, до этого считалось, что на данный фактор в основном влияют масса тела и скорость метаболизма.

Выяснилось, что специалисты способны в 75 процентах случаев точно предсказать продолжительность жизни человека, установив количество кортикальных нейронов.