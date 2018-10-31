Ученые ищут добровольцев для размножения в космосе

Исследователи американской биотехнологической компании объявили поиск женщин-добровольцев, которые согласятся выносить и родить первого «внеземлянина», зачатого и рожденного в космосе.

На прошедшем недавно в Сан-Франциско научном саммите исследователи компании SpaceLife представили футуристический научный проект. По замыслу ученых, к 2020 году будет запущена технология «Ковчег» - хранение человеческих клеток воспроизводства в космосе, «конечная и самая уникальная страховка для человечества».

К 2021 году ученые планируют запустить миссию «Лотос» - технологию зарождения эмбриона из женских и мужских клеток в космосе. Через четыре дня после оплодотворения инкубатор с эмбрионами должен будет вернуться на Землю для их проверки и дальнейшего развития.

И, наконец, самой смелой целью ученых является рождение первого человеческого ребенка в космосе. Эмбрион, зачатый в космосе, ученые планируют внедрить в матку женщины-добровольца. Беременность будет протекать на Земле, а роды должны состояться в космосе на высоте 400 километров. Ученые планируют достичь этой цели к 2024 году.

«Это маленький шаг для ребенка, но огромный шаг для человечества. Если человечество хочет стать многопланетным видом, мы должны научиться размножаться в космосе», - заявил основатель компании Кис Малдер. Ученые считают, что у человечества осталось лишь несколько десятилетий, чтобы успеть подготовиться к амбициозным планам космической колонизации, пишет Globe Newswire.