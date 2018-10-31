//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В СМИ появилась новость о госпитализации артистки Елены Воробей
- Как в Москве обманули тысячи зрителей
- Шнуров тайно отправился в ЗАГС с новой возлюбленной
- Елена Малышева, похудевшая на 10 кг, начала одеваться в дорогих бутиках
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Наука 13+
Ученые ищут добровольцев для размножения в космосе
31 октября 2018, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи американской биотехнологической компании объявили поиск женщин-добровольцев, которые согласятся выносить и родить первого «внеземлянина», зачатого и рожденного в космосе.
На прошедшем недавно в Сан-Франциско научном саммите исследователи компании SpaceLife представили футуристический научный проект. По замыслу ученых, к 2020 году будет запущена технология «Ковчег» - хранение человеческих клеток воспроизводства в космосе, «конечная и самая уникальная страховка для человечества».
К 2021 году ученые планируют запустить миссию «Лотос» - технологию зарождения эмбриона из женских и мужских клеток в космосе. Через четыре дня после оплодотворения инкубатор с эмбрионами должен будет вернуться на Землю для их проверки и дальнейшего развития.
И, наконец, самой смелой целью ученых является рождение первого человеческого ребенка в космосе. Эмбрион, зачатый в космосе, ученые планируют внедрить в матку женщины-добровольца. Беременность будет протекать на Земле, а роды должны состояться в космосе на высоте 400 километров. Ученые планируют достичь этой цели к 2024 году.
«Это маленький шаг для ребенка, но огромный шаг для человечества. Если человечество хочет стать многопланетным видом, мы должны научиться размножаться в космосе», - заявил основатель компании Кис Малдер. Ученые считают, что у человечества осталось лишь несколько десятилетий, чтобы успеть подготовиться к амбициозным планам космической колонизации, пишет Globe Newswire.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
В СМИ появилась новость о госпитализации артистки Елены Воробей
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
В рейтинг лучших университетов мира попали 14 российских вузов
//В мире
СМИ сообщают, что Трамп увеличил расходы на разведку и шпионаж
//Новости партнеров
//Политика
В Кремле рассказали о подготовке к визиту Ким Чен Ына в Россию
Как в Москве обманули тысячи зрителей
Елена Малышева, похудевшая на 10 кг, начала одеваться в дорогих бутиках
//Новости СМИ2
//В мире
Лавров: антироссийская кампания достигла беспрецедентных масштабов
//Общество
//Общество
В США во время торжественной речи президента включили гимн СССР
//Наука
//Новости Redtram
//В мире
В Крыму оценили намерение Тимошенко потребовать компенсации от России
//Общество
«Угольный король Кузбасса» работал в спайке с местными властями и силовиками
//В мире
В Киеве назвали главную задачу воюющих с непризнанными республиками Донбасса ВСУ
//Наука
//Общество
//Общество
Латвия: российским пенсионерам придется страховать свое здоровье
//Спорт
//Общество
Стал известен источник "таинственного" свечения в небе над Екатеринбургом
//В мире
//В мире
В Индонезии сообщили, что обнаружен фюзеляж разбившегося самолета
//Наука
Под древней мексиканской пирамидой нашли вход в «Царство мертвых»