Ученые из Японии записали музыку человеческого мозга

В медицине «музыкотерапию» используют в лечении людей, страдающих психическими заболеваниями. Профессор физиологии Токуро Оки из Осаки создал новую методику применения музыкотерапии, извлекая эту мелодию из мозга пациентов. Теперь музыка способна вызвать лечебный эффект у людей, страдающих бессонницей.

По словам специалиста, мозговые импульсы разных людей имеют всего 14 основных посылов, которые по-разному комбинируются в энцефалограмме. Импульсы, имеющие долгий резонанс, стали считать нотами. «Каждому импульсу была присвоена своя нота, привязав таким образом импульс к звуку. Остальные импульсы стали считать полутонами – нотой с бемолем или диезом», – рассказал профессор s-info.ru.

Записываются 15-минутные аудиоклипы в виде фортепьянной музыки, которую решено взять за основу перевода импульсов в музыку. На голову пациента накладывают электроды и записывают показания электроэнцефалограммы в течение всей ночи. Несмотря на то, что у каждого пациента сон нарушен, в нем всегда найдутся «нормальные» участки. Именно эти «кусочки сна» преобразуются в музыку мозга пациента с помощью современной компьютерной техники и синтезатора.

При этом ученый подчеркнул, что музыка каждого мозга индивидуальна. «Похоже, на нашей планете миллиарды композиторов», – отметил профессор.