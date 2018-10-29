Просканировав пирамиду Луны в древнем городе Теотиуакане с помощью электротомографии, мексиканские археологи обнаружили на глубине восьми метров туннель, ведущий в подземное помещение длиной в 15 метров.

Специалисты считают, что под пирамидой расположен образ "загробного мира", каким его видели жители Мезоамерики, сообщает РИА Новости.

Ранее под пирамидой находили захоронения с останками людей и животных, а также множество ритуальных предметов. Что находится в найденном помещении - пока не известно. Археологи планируют проникнуть внутрь, чтобы найти там артефакты, которые могут больше рассказать об истории Теотиуакана.

Город Теотиуакан достиг своего расцвета во II в. до н.э., однако к середине VII в. н.э. он был полностью заброшен по непонятным причинам. В эпоху подъема в городе проживало около 200 тысяч человек.