Вход в "загробный мир" обнаружили в Мексике
29 октября 2018, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]
Просканировав пирамиду Луны в древнем городе Теотиуакане с помощью электротомографии, мексиканские археологи обнаружили на глубине восьми метров туннель, ведущий в подземное помещение длиной в 15 метров.
Специалисты считают, что под пирамидой расположен образ "загробного мира", каким его видели жители Мезоамерики, сообщает РИА Новости.
Ранее под пирамидой находили захоронения с останками людей и животных, а также множество ритуальных предметов. Что находится в найденном помещении - пока не известно. Археологи планируют проникнуть внутрь, чтобы найти там артефакты, которые могут больше рассказать об истории Теотиуакана.
Город Теотиуакан достиг своего расцвета во II в. до н.э., однако к середине VII в. н.э. он был полностью заброшен по непонятным причинам. В эпоху подъема в городе проживало около 200 тысяч человек.
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