Ученые считают, что фруктов и овощей всем не хватит

На нашей планете выращивается слишком мало фруктов и овощей, чтобы гарантировать здоровое питание всему человечеству. Так утверждают специалисты Гуэлфского университета в Канаде.

Ученые прогнозируют нехватку здоровой еды к 2050 году. Как они подсчитали, на одного человека сейчас производится 12 порций зерна вместо рекомендуемых диетологами восьми, 3 порции масла и других растительных жиров вместо одной. А так необходимых для здоровья фруктов и овощей производится 5 порций вместо 15, а белковой пищи 3 порции вместо пяти.

К 2050 году население Земли будет составлять 9,8 миллиарда человек, здоровой еды человечеству просто не хватит, сообщает Phys.org.

Как отмечают ученые, если увеличить производство овощей и фруктов, можно сократить требуемую площадь сельхозземель на 50 млн га, так как им требуется меньше земли для выращивания, чем, к примеру, зерну и сахару.

Напомним, правильный рацион питания должен на 50 % состоять из фруктов и овощей, на 25 % – из цельных зерен, и на 25 % – из белков, жиров и молочных продуктов.