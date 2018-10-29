Опубликовано видео редкого осьминога с ушами
29 октября 2018, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]
Глубоководного ушастого осьминога засняли исследователи на видеокамеру во время изучения подводной горы Дэвидсон в Национальном морском заповеднике Монтерей. Он назван в честь слонёнка Дамбо из популярного мультфильма.
Этот редкий вид осьминогов живёт на глубине от 100 до 5000 метров, и старается держаться ближе к дну океана. Обычно ушастые осьминоги вырастают до 20-30 сантиметров, хотя иногда их размер достигает 1,8 метра, сообщает РИА Новости. Увиденное учеными животное оказалось довольно большим, его длина составила где-то 60 сантиметров.
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