Опубликовано видео редкого осьминога с ушами

Глубоководного ушастого осьминога засняли исследователи на видеокамеру во время изучения подводной горы Дэвидсон в Национальном морском заповеднике Монтерей. Он назван в честь слонёнка Дамбо из популярного мультфильма.

Этот редкий вид осьминогов живёт на глубине от 100 до 5000 метров, и старается держаться ближе к дну океана. Обычно ушастые осьминоги вырастают до 20-30 сантиметров, хотя иногда их размер достигает 1,8 метра, сообщает РИА Новости. Увиденное учеными животное оказалось довольно большим, его длина составила где-то 60 сантиметров.