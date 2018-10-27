Искусственный интеллект научился создавать парфюмерию для людей‍

Ученые решили упростить трудоемкий процесс создания новых ароматов. Они поручили искусственному интеллекту составлять химические формулы новых духов из десятков тысяч ингредиентов.

Выполнять эту работу, которая у человека занимает массу времени, будет искусственный интеллект Philyra. Машина владеет способностью различать шаблонные и уникальные комбинации. Нейросеть составляет химические формулы, собирая состав из десятков тысяч ингредиентов, она же проверяет формулу на безопасность для человека.

Итогом работы искусственного интеллекта станут новые ароматы. Затем профессиональные парфюмеры доведут разработанные машиной формулы до окончательного вида. К настоящему времени ИИ создал два новых аромата, они поступят в продажу уже в следующем году.

«Нейронная сеть анализирует ароматические свойства различных веществ и находит комбинации, для поиска которых людям понадобилось бы огромное количество времени. Технология уже продемонстрировала свою профпригодность. Мастера-парфюмеры лишь незначительно изменили формулу, созданную искусственным интеллектом», - цитирует Planet Today слова специалистов – участников проекта.