Российские химики научились делать биотопливо из грибов

Группа специалистов с участием сотрудников химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова создала процесс, с помощью которого можно синтезировать транспортное топливо из грибов в одну стадию, и запатентовали катализатор.

Подчеркивается, что в отличие от других новый способ одностадийный, он более прост и требует меньше вложений, сообщает РИА Новости. Полученное топливо более стабильно с химической точки зрения и может дольше храниться, а также оно ближе по свойствам к „обычным“ нефтепродуктам, что упрощает разработку и эксплуатацию автомобилей и двигательных установок.