Психологи узнали, почему люди, которые несчастны вместе, не расстаются

Американские и канадские психологи провели исследования и выяснили, почему люди, состоящие в несчастливых отношениях, не расстаются. В первом эксперименте приняли участие 1348 человек в возрасте около 26 лет.

Добровольцам задавали различные вопросы о развитии взаимоотношений и расставании. В другой группе проходило еще одно исследование, в котором участвовали 500 человек до 32 лет. Как сообщает "Свободная пресса", 442 человека из второй группы уже планировали разорвать отношения со своим партнером.

Ученым удалось выяснить, что ключевой причиной, по которой людям сложно расстаться, является боязнь ранить другого человека и задеть его чувства. Как уточняет ФАН, участники исследования, которые знали о крайне сильной привязанности второй половинки, значительно реже выступали инициаторами разрыва.