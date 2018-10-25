Ученые выяснили, как запах любимого мужчины влияет на женщину

Запах тела любимого мужчины может понизить уровень стресса. В ходе исследования специалисты выяснили, что женщины успокаивались после того, как вдыхали запах футболок своих партнеров.

Аромат мужа или бойфренда на женщин производит даже более сильное успокаивающее воздействие, чем запах роз. При этом Ученые из Университета Стокгольма отмечают, что в случае, если отношения женщин, участвовавших в эксперименте, были неблагополучны, то запах вызывал противоположный эффект: они начинали нервничать.

В ходе эксперимента ученые давали женщинам понюхать футболки, которые носили их любимые мужчины, футболки, которые только что постирали и одежду с нейтральным запахом. Женщины реагировали только на первые.