В России к 2020 году может появиться летающее такси

Российские инженеры создали прототип летающего такси на электрических двигателях. Уже к 2020 году прототип может стать перспективным воздушным транспортным средством, сообщают создатели.

Фантастическая разработка инженеров Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создана на основе нескольких ключевых принципов. Прототип характеризуют электрические двигатели, аэродинамическое крыло поворотного типа и вертикальный взлет-посадка.

«Аппарат поднимается в воздух вертикально. Затем он поворачивает крылья и винты и переходит в горизонтальный полет. То есть, это конвертоплан», - уточнили разработчики аэротакси.

Масштаб прототипа – 1:2. При его изготовлении использовались инновационные полимерные материалы. Вес прототипа – около 60 килограммов. Аппарат способен развивать скорость до 200 километров в час. Управляется прототип дистанционно.

В настоящее время разработка проходит комплексные испытания, в ходе которых прототип уже продемонстрировал хорошую маневренность и стабильность работы систем управления. В ближайшее время инженеры приступят к перерасчету аэродинамических параметров для изготовления полноразмерной модели, а уже к 2020 году прототип может стать завершенным воздушным транспортным средством, сообщает «Популярная механика».