Ученые рассказали, для кого зима смертельно опасна

Минусовые температуры могут служить фактором, повышающим риск сердечного приступа у людей старше 50 лет. К таким результатам пришли шведские ученые после проведенного многолетнего исследования.

Ученые проанализировали данные 274 тысяч шведов в возрасте от 50 до 89 лет, у которых в период с 1998 по 2013 годы был диагностирован инфаркт миокарда. Выяснилось, что при минусовых температурах риск сердечного приступа возрастает на 10%. Особенно четко эта взаимосвязь прослеживается у тех людей, которые перенесли наиболее опасную разновидность болезни – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST.

Объясняется все очень просто. На холоде сужаются кровеносные сосуды, что приводит к уменьшению поступления кислорода к сердечной мышце. Кроме того, зимой люди чаще болеют гриппом, что также служит фактором риска. Ученые пытались связать сердечные проблемы с плохой экологией, но нет – решающим фактором оказался именно холод, так как при повышении температуры выше нуля частота сердечных приступов заметно падала, сообщает URA.ru.