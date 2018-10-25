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Ученые рассказали, для кого зима смертельно опасна
25 октября 2018, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]
Минусовые температуры могут служить фактором, повышающим риск сердечного приступа у людей старше 50 лет. К таким результатам пришли шведские ученые после проведенного многолетнего исследования.
Ученые проанализировали данные 274 тысяч шведов в возрасте от 50 до 89 лет, у которых в период с 1998 по 2013 годы был диагностирован инфаркт миокарда. Выяснилось, что при минусовых температурах риск сердечного приступа возрастает на 10%. Особенно четко эта взаимосвязь прослеживается у тех людей, которые перенесли наиболее опасную разновидность болезни – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST.
Объясняется все очень просто. На холоде сужаются кровеносные сосуды, что приводит к уменьшению поступления кислорода к сердечной мышце. Кроме того, зимой люди чаще болеют гриппом, что также служит фактором риска. Ученые пытались связать сердечные проблемы с плохой экологией, но нет – решающим фактором оказался именно холод, так как при повышении температуры выше нуля частота сердечных приступов заметно падала, сообщает URA.ru.
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