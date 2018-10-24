Нужны добровольцы для родов в космосе

SpaceLife Origin объявила о наборе добровольцев, готовых зачать ребенка в космосе. Планируется получить первого ребёнка к 2024 году. "Если человечество хочет стать многопланетным видом, то нам нужно научиться размножаться в космосе".

Так заявил генеральный директор и основатель SpaceLife Origin Кейс Малдер. Компания работает над созданием "космического инкубатора для эмбрионов", который отправят в космос с человеческими яйцеклетками и спермой в 2021 году. Детали о том, как это случится, остаются пока неопределенными.

Известно лишь, что зачатие эмбриона в космосе будет стоить от $ 250 000 до $ 5 миллионов, и вполне очевидно, что рождение ребенка в космосе будет стоить еще больше. Spacelife Origin приступит к поиску добровольцев в 2022 году, пишет mirror.co.uk.