В Черном море обнаружили самый древний затонувший корабль

В водах Черного моря найден древнейший затонувший корабль. Судно пролежало на дне более 2400 лет, однако прекрасно сохранилось благодаря нехватке кислорода на большой глубине.

Как сообщается, 23-метровое древнегреческое торговое судно было найдено на глубине около 2 км при помощи дистанционно управляемого подводного аппарата в 50-ти милях от побережья Болгарии.

По словам ученых, оно лежит на боку. Корабль отлично сохранился, его внешний вид совпадает с рисунками античной греческой керамики. Археологам даже удалось заметить остатки рыбы, которую ели моряки.

Отмечается, что поднимать его на поверхность не планируется. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на исследователей Black Sea Maritime Archaeology Project (MAP).



