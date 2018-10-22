Над Москвой взойдет «жизнерадостная» Луна

В среду, 24 октября, жителей и гостей российской столицы ожидает второе после осеннего равноденствия полнолуние. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Московского планетария.

В 19.48 по московскому времени на текущей неделе произойдет небесное явление, которое в астрономической среде принято называть "жизнерадостным" или "охотничьим" полнолунием.

"Луна появится над восточным горизонтом после 18:00 и будет путешествовать по небу до утра", - рассказал АН представитель планетария. Ее можно будет наблюдать невооруженным глазом при условии ясного неба.

Специалисты также пояснили АН происхождение названий полнолуния. Оказывается, октябрьский лунный свет позволял нашим предкам и ночью готовиться к зимним месяцам. Тогда же проходили народные гуляния, связанные со сбором урожая.