Ученые рассказали лайфхак для зачатия здорового потомства

Биологи из университета Огайо (США) раскрыли необычные связи между тем, занимается ли будущий отец спортом, и тем, смогут ли от него родиться здоровые дети. Работа опубликована в журнале Diabetes.

Эксперимент проводился на мышах. Несколько десятков здоровых мышей-самцов ученые разделили на две группы, одну из которых посадили на очень жирную пищу. Затем худых и растолстевших мышей разделили еще на две группы, одну из которых заставляли заниматься спортом.

Спустя некоторое время ученые сравнили потомство от разных отцов из этих экспериментальных групп. Выяснилось, что мышата занимавшихся спортом отцов рождались здоровыми, в то время как дети ведущих малоподвижный образ жизни отцов заметно чаще становились диабетиками. Более того, даже у прежде откормленных мышей, попаввших в группу занимавшихся спортом испытуемых, мышата рождались здоровыми.

Кроме того, ученые отметили, что в передаче информации к следующему поколению участвует особый геном, отвечающий за способность адаптироваться к новым условиям среды. В случае ошибок при его перезаписи у потомства возникает склонность к вредным привычкам, передает «ТВ-360».