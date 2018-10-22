Ученые обнаружили фрукт, способный защитить зубы от кариеса

Ученые провели ряд исследований и обнаружили фрукт, который способен защитить зубы от кариеса. Специалисты из Университета штата Иллинойс в Чикаго были очень удивлены результатами экспериментов.

Оказалось, что предотвратить кариес может обычный виноград. В экстракте его косточек в большом количестве содержится олигомерный проантоцианидин – вещество, укрепляющее твердые ткани зубов и увеличивающее плотность пломб, передает "Свободная пресса".

Эксперты также установили, что экстракт виноградных косточек позволяет восстановить поврежденные или слабые участки зубной эмали, сообщают "Дни-24".