Ученые обнаружили фрукт, способный защитить зубы от кариеса
22 октября 2018, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые провели ряд исследований и обнаружили фрукт, который способен защитить зубы от кариеса. Специалисты из Университета штата Иллинойс в Чикаго были очень удивлены результатами экспериментов.
Оказалось, что предотвратить кариес может обычный виноград. В экстракте его косточек в большом количестве содержится олигомерный проантоцианидин – вещество, укрепляющее твердые ткани зубов и увеличивающее плотность пломб, передает "Свободная пресса".
Эксперты также установили, что экстракт виноградных косточек позволяет восстановить поврежденные или слабые участки зубной эмали, сообщают "Дни-24".
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