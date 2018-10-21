Ученые обнаружили генетическую мутацию, которая полезна для здоровья человека

Специалисты из Гарвардской медицинской школы провели исследования и обнаружили генетическую мутацию, которая не является опасной для человека, а наоборот – приносит здоровью исключительно пользу.

Ученые обнаружили генную мутацию, вызывающую неизлечимое заболевание

Ученые выявили связь между мутацией в гене SGLT-1, ответственном за абсорбцию глюкозы в кишечнике, и пониженным риском развития кардиометаболических болезней. Специалисты изучили генетический материал примерно 8 тысяч добровольцев и выяснили, что у 6 процентов имеется вышеуказанная мутация.

Впоследствии оказалось, что такие люди значительно реже болеют ожирением, диабетом 2 типа или страдают от сердечной недостаточности. Эксперты считают, что можно попробовать имитировать эту мутацию у здоровых людей и частично блокировать ген SGLT-1. В этом случае в кишечнике пациентов будет замедляться процесс метаболизма сахара, что позволит излечить их от вышеуказанных заболеваний, сообщает издание "Здоровье".