Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по химии

В Японии скончался лауреат Нобелевской премии по химии 2008 года. Согласно последней информации сотрудников Университета Нагасаки, ученый по имени Осаму Симомура ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Осаму Симомура умер в минувшую пятницу, 19 октября, в городе Нагасаки, уточнило сегодня утром информационное агентство Kyodo.

Отметим, что Симомура являлся крупным специалистом в сфере органической химии и морской биологии. В 2008 году ученый получил Нобелевскую премию за открытие и развитие использования зеленого флюоресцентного белка (награду он разделил с Роджером Тсиеном и Мартином Чалфи).