//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Наука 13+

Американские ученые разработали суперкостюм для поднятия тяжестей

20 октября 2018, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Американские ученые разработали суперкостюм для поднятия тяжестей
Фото: pixabay.com

Американские ученые разработали и создали «нижнее белье для супергероев». «Умный» комбинезон способен рационально распределять нагрузку при поднятии тяжестей, разгружая зону позвоночника.

«Умное» белье выглядит как комбинезон из эластичных тканей и натурального каучука. Комбинезон способен создавать оптимальную поддержку для спины и других частей тела за счет взаимодействия его элементов между собой в зависимости от уровня нагрузок. Прототип уже проходит испытания на добровольцах.

«Мы задались целью помочь людям, страдающим от болей в спине. Детали комбинезона соединены между собой эластичными ремешками. Датчики регистрируют электрическую активность мышечной ткани человека, и ремешки натягиваются и расслабляются по команде микропроцессора. Таким образом, при поднятии тяжестей часть нагрузки переносится со спинных и бедренных мышц на детали костюма», - рассказал один из разработчиков суперкостюма, специалист по проблемам позвоночника Патрик Льюис.

Разработка может быть полезна не только людям, имеющим проблемы с позвоночником. Такой костюм может пригодиться и здоровым людям, работа которых связана с тяжелыми физическими нагрузками, передает мнение специалистов «Спид-инфо».

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Общество

Хабиб Нурмагомедов получил подарок от "Ночных волков"

Хабиб Нурмагомедов получил подарок от "Ночных волков"

Байкерский клуб "Ночные волки" подарил бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову "подарок, сделанный собственными руками". Церемония вручения презента состоялась в ходе закрытия мотосезона в Москве.

//Политика

Рябков: США создают поводы для новых санкций

Рябков: США создают поводы для новых санкций

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков считает, что Соединенные штаты умышленно создают новые поводы для ввода очередных санкций, направленных против Российской Федерации.

//Криминал

Родители керченского стрелка не забрали тело сына из морга

Родители керченского стрелка не забрали тело сына из морга

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев рассказал о том, что родственники не забирали тело Владислава Рослякова, подозреваемого в массовом убийстве в политехническом колледже.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Обычному гражданину перепродали номер «международного террориста»?

Обычному гражданину перепродали номер «международного террориста»?

О том, что его номер передан кому-то другому, корреспонденту АН рассказал его бывший владелец. Россиянин с позывным Спикер несколько лет провел на Донбассе, поэтому телефоном не пользовался.

//В мире

В Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашукджи

В Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашукджи

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи погиб в консульстве в Стамбуле в результате ссоры с представителями дипмиссии.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Происшествия

В Омске вылет самолета в Москву отложен из-за куропаток

В Омске вылет самолета в Москву отложен из-за куропаток

В двигатель самолета, совершавшего рейс из Омска в Москву, во время руления при взлете попали две куропатки. В связи с этим вылет рейса отложен, пассажиры ожидают прибытия резервного борта.

//Непознанное

"Теория полого Солнца": внутри звезды живут пришельцы?

"Теория полого Солнца": внутри звезды живут пришельцы?

Известный уфолог Скотт Уоринг сделал сенсационное заявление о том, что внутри Солнца находится планета с представителями внеземной расы. Информация опубликована на официальном сайте специалиста.

//В мире

Виктор Цой возмутил украинского аграрного экс-министра

Виктор Цой возмутил украинского аграрного экс-министра

Бывший министр аграрной политики Украины Игорь Швайка высказался резко против исполнения песен советского рок-музыканта Виктора Цоя в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины.

//Шоу-бизнес

Новый имидж Алсу понравился не всем

Новый имидж Алсу понравился не всем

Последнее время популярная певица Алсу посвящала себя мужу и детям, но пришло время вернуться на сцену после длительного перерыва. Алсу в Instagram показала поклонникам свой новый образ, но не все его похвалили.

//Наука

Американские ученые разработали суперкостюм для поднятия тяжестей

Американские ученые разработали суперкостюм для поднятия тяжестей

Американские ученые разработали и создали «нижнее белье для супергероев». «Умный» комбинезон способен рационально распределять нагрузку при поднятии тяжестей, разгружая зону позвоночника.

//Спорт

Роналду установил новый футбольный рекорд

Роналду установил новый футбольный рекорд

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду у становил новый рекорд. Он стал первым футболистом в истории, забившим 400 голов в топ-5 сильнейших еврочемпионатов.

//Новости партнеров

//Общество

Освобожденный из-под ареста в Норвегии Бочкарев вернулся в Москву

Освобожденный из-под ареста в Норвегии Бочкарев вернулся в Москву

Сотрудник аппарата Совфеда РФ Михаил Бочкарев, освобожденный норвежскими службами по обвинению в сборе разведданных, заявил об абсурдности претензий. Об этом он сказал после возвращения в Москву сегодня.

//Культура

В США попал в больницу звезда фильмов Квентина Тарантино‍

В США попал в больницу звезда фильмов Квентина Тарантино‍

Американский актер, звезда фильмов голливудского режиссера Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» и «Джанго освобожденный», в пятницу был доставлен в одну из больниц Калифорнии.

//Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фото подросшей дочери

Кристина Асмус опубликовала фото подросшей дочери

Звезда "Интернов" Кристина Асмус выложила в своем аккаунте в Instagram фотографию 4-летней дочери, что она делает крайне редко. Фото получилось трогательным, а подпись к нему гласит: "Скучаем по папе".

//Авто

Вступили в силу новые правила восстановления водительского удостоверения

Вступили в силу новые правила восстановления водительского удостоверения

С 20 октября вступают в силу новые правила восстановления водительского удостоверения. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации.

//Происшествия

В томском ночном клубе произошел пожар

В томском ночном клубе произошел пожар

Предполагается, что возгорание в развлекательном мужском клубе "Машенька" в Томске произошло на чердаке. Огонь распространился на кровлю трехэтажного здания. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

//Происшествия

Бригаду скорой помощи вызвали в мавзолей Ленина

Бригаду скорой помощи вызвали в мавзолей Ленина

В мавзолей Ленина на Красной площади вызвали скорую. Очевидцы сделали фото, как несколько врачей с оборудованием забегают в мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве.

//Политика

Эксперт: брифинг СБУ об «агенте спецслужб РФ» - шоу без антракта

Эксперт: брифинг СБУ об «агенте спецслужб РФ» - шоу без антракта

Политолог Александр Дудчак дал комментарий относительно заявления Службы безопасности Украины, что 22 октября состоится брифинг по вопросу "разоблачения агента российских спецслужб".

//В мире

Скончался экс-премьер Нидерландов Вим Кок

Скончался экс-премьер Нидерландов Вим Кок

Сегодня умер Вим Кок, бывший глава правительства Нидерландов, который занимал этот пост с 1994 по 2002 год. Он скончался в больнице в Амстердаме из-за сердечного заболевания.

//Новости СМИ2

//В мире

СБУ заявляет о новом разоблачении «агента российских спецслужб»

СБУ заявляет о новом разоблачении «агента российских спецслужб»

Служба безопасности Украины (СБУ) анонсировала в понедельник, 22 октября, брифинг относительно очередного разоблачения "агента российских спецслужб". Такое заявление поступило от СБУ в субботу.

//Общество

Сом весом 100 килограмм пойман в Польше

Сом весом 100 килограмм пойман в Польше

Житель польского города Тыхы Шимон Нововейский опубликовал в соцсети фотографии выловленного им сома, сообщив, что вес улова составил более 100 килограмм, а длина - 260 сантиметров.

//Происшествия

В Москве задержали еще двоих мужчин, кидавших яйца в здание ФСБ‍ на Лубянке

В Москве задержали еще двоих мужчин, кидавших яйца в здание ФСБ‍ на Лубянке

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих мужчин, устроивших накануне беспорядки возле московского здания ФСБ на Большой Лубянке. Оба гражданина утверждают, что нигде не работают.

//Шоу-бизнес

Певица Глюк’оZа перенесла операцию

Певица Глюк’оZа перенесла операцию

Популярная российская исполнительница поделилась с поклонниками новостью о состоянии своего здоровья. Оказывается, накануне Глюк’оZа перенесла операцию и теперь может нормально ходить.

//В мире

Саакашвили планирует отметить 25-летнюю годовщину свадьбы в Грузии

Саакашвили планирует отметить 25-летнюю годовщину свадьбы в Грузии

Супруга бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили Сандра Рулофс сообщила, что скоро у пары будет серебряная свадьба, и они хотят отпраздновать ее в Грузии.

//В мире

Главному судье ДНР припомнили распевание гимна Украины

Главному судье ДНР припомнили распевание гимна Украины

Один из блогеров припомнил не так давно назначенному председателю Верховного суда Донецкой народной республики участие в провокации добровольцев-россиян в одном из ресторанов Донецка.

//Новости Redtram

//Общество

Екатерина Андреева прокомментировала свое "увольнение" с Первого канала

Екатерина Андреева прокомментировала свое "увольнение" с Первого канала

Екатерину Андрееву лишили ежедневных эфиров и теперь зрители смогут увидеть телеведущую только по выходным. Вместо нее передачу "Время" по будням будет вести Кирилл Клейменов. Андреева в соцсети это прокомментировала.

//Армия

Видео: крупнейший в мире самолет-амфибия впервые взлетел с поверхности воды

Видео: крупнейший в мире самолет-амфибия впервые взлетел с поверхности воды

Разработанный китайскими специалистами крупнейший в мире самолет-амфибия, получивший название "Цзилун", в субботу, 20 октября, успешно взлетел с поверхности воды и совершил посадку.

//Здоровье

Медики рассказали, как сердечники могут продлить себе жизнь

Медики рассказали, как сердечники могут продлить себе жизнь

Людям, которые перенесли инсульты и инфаркты, для укрепления здоровья необходимо больше двигаться. Минимальные упражнения каждые двадцать минут максимально продлят «сердечникам» жизнь.

//Происшествия

Бабушку керченского стрелка увезли к следователям

Бабушку керченского стрелка увезли к следователям

Бабушка керченского стрелка Галина Рослякова заявила, что внук незаметно забрал у нее 20 тысяч рублей, которые мог потратить на покупку оружия. 76-летнюю женщину сейчас опрашивают следователи.

//Метеоновости

Синоптики прогнозируют в Москве предзимнюю погоду

Синоптики прогнозируют в Москве предзимнюю погоду

Следующая неделя принесет москвичам и гостям столицы похолодание. Кроме того, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом рассказали журналистам в Гидрометцентре.

//Криминал

Главный кадровик ГИБДД арестован за заправку машины за казенный счет

Главный кадровик ГИБДД арестован за заправку машины за казенный счет

Уголовное дело возбуждено в отношении главы отдела кадров и госслужбы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ после того, как он заправил личный автомобиль служебной топливной картой.

//Криминал

Предполагаемое место тренировок керченского стрелка проверяют полицейские

Предполагаемое место тренировок керченского стрелка проверяют полицейские

Полицейские изучают район вокруг заброшенного завода в Керчи, где Владислав Росляков, устроивший взрывы и стрельбу в политехническом колледже, возможно, тренировался взрывать.

//Происшествия

Видео, как воздушная гимнастка упала с высоты в новокузнецком цирке

Видео, как воздушная гимнастка упала с высоты в новокузнецком цирке

Воздушная гимнастка сорвалась с высоты, исполняя номер в цирке Новокузнецка. Происшествие произошло во время детского фестиваля циркового искусства «Под сводом старого шатра».

//Шоу-бизнес

Шнуров тайно женился в Петербурге?

Шнуров тайно женился в Петербурге?

Лидер популярной группы "Ленинград" Сергей Шнуров снова женился. На этот раз его бракосочетание прошло тайно в Петербурге. Новой избранницей музыканта стала 26-летняя светская львица из Екатеринбурга Ольга Абрамова.

//Армия

Шойгу подвел итоги военной операции РФ в Сирии

Шойгу подвел итоги военной операции РФ в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел итоги российской военной операции в Сирии. По его словам, за три года полностью разгромлены бандформирования террористической группировки "Исламское государство"*.

//В мире

В Херсоне русский язык потерял статус регионального

В Херсоне русский язык потерял статус регионального

Депутаты, входящие в состав Херсонского городского совета, лишили русский язык статуса регионального. За инициативу отмены решения 2012 года проголосовали 33 депутата горсовета из 38.

//Общество

Видео, как в Белоруссии девушка не пропустила кортеж Лукашенко

Видео, как в Белоруссии девушка не пропустила кортеж Лукашенко

В Интернете обсуждают инцидент с девушкой в наушниках, не пропустившей кортеж белорусского лидера Александра Лукашенко. Жительница Гродно переходила дорогу и не заметила автомобили с мигалками.

//В мире

После скандала на Украине волонтеры потребовали сменить главнокомандующего

После скандала на Украине волонтеры потребовали сменить главнокомандующего

Украинские масс-медиа раздули скандал после интервью с начальником одного из добровольческих мобилизационных госпиталей Геннадием Друзенко. Тот потребовал сменить украинского верховного главнокомандующего.

//Криминал

Скворцова: «начинка» бомб из колледжа в Керчи была заражена инфекцией

Скворцова: «начинка» бомб из колледжа в Керчи была заражена инфекцией

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что большинство пострадавших в колледже Керчи получили минно-взрывные ранения. Взрывное устройство было нашпиговано разными металлическими предметами.

//Экономика

В ЦБ рассказали, кто входит сейчас в "группу риска" для мошенников

В ЦБ рассказали, кто входит сейчас в "группу риска" для мошенников

Основной целью кибермошенников больше не являются пожилые люди. Об этом заявил на форуме Finopolis первый замдиректора департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артем Сычев.

//Здоровье

В поваренной соли обнаружили частицы пластика

В поваренной соли обнаружили частицы пластика

В Корее специалисты из Национального университета Инчхона изучили состав наиболее популярных марок поваренной соли, и почти все из них оказались потенциально опасны для организма.

//В мире

Пользователей сети развеселил "голый" памятник братьям Кличко

Пользователей сети развеселил "голый" памятник братьям Кличко

В парке города Коростышев Житомирской области на Украине на днях установили весьма оригинальный памятник Владимиру и Виталию Кличко, украинским боксерам, чемпионам мира в тяжелом весе.

//Происшествия

Спасатели закончили разбор завалов на месте взрыва на заводе в Гатчине

Спасатели закончили разбор завалов на месте взрыва на заводе в Гатчине

В Гатчинском районе Ленинградской области спасатели закончили разбирать завалы на месте взрыва на пиротехническом заводе «Авангард», в результате которого погибли четыре человека и семь пострадали.

//Происшествия

Стало известно, где керченский стрелок взял деньги на оружие

Стало известно, где керченский стрелок взял деньги на оружие

Студент Владислав Росляков, устроивший кровавую бойню в Керченском политехническом колледже, деньги на покупку оружия и боеприпасов, скорее всего, украл у собственных родственников.

//В мире

Врачи извлекли 11 живых паразитов из глаза пятимесячного ребенка

Врачи извлекли 11 живых паразитов из глаза пятимесячного ребенка

В городе Сиань китайской провинции Шэньси медицинские специалисты извлекли одиннадцать живых паразитов из глаза пятимесячного младенца. Ребенок заразился инфекцией от соседских домашних животных.

//Происшествия

На месте падения самолета Л-39 в Азовском море обнаружили фрагменты тела

На месте падения самолета Л-39 в Азовском море обнаружили фрагменты тела

На месте крушения учебного самолета Л-39 в Азовском море обнаружены обломки самолета и фрагменты тела. Военные водолазы продолжают поисковые работы на месте аварии в районе Должанской косы.

//Общество

В кафе и ресторанах могут запретить кальяны и вейпы

В кафе и ресторанах могут запретить кальяны и вейпы

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, приравнивающий электронные сигареты, кальяны и вейпы к обычным сигаретам и запрещающий их курение в заведениях общественного питания.

//В мире

На Украине осужденный преступник гулял на свободе из-за нехватки мест в колонии

На Украине осужденный преступник гулял на свободе из-за нехватки мест в колонии

На Украине правоохранительные органы отпустили на свободу преступника, осужденного за убийство несовершеннолетнего. Близкие родственники погибшего подростка столкнулись с убийцей прямо на улице.

//Происшествия

Звезда украинского юмора погибла в ДТП под Киевом

Звезда украинского юмора погибла в ДТП под Киевом

На Украине в Киевской области в ДТП с автобусом и грузовиком погибла участница украинского юмористического телевизионного шоу. Еще четверо артистов коллектива находятся в тяжелом состоянии.

//В мире

Уникальный лунный метеорит продан на аукционе в США

Уникальный лунный метеорит продан на аукционе в США

На аукционе в Соединенных Штатах Америки был продан с молотка метеорит весом почти 5,5 килограммов, известный под названием «Лунный паззл» - его шесть фрагментов идеально подходят друг к другу.

//В мире

В Нидерландах выдали первый гендерно-нейтральный паспорт

В Нидерландах выдали первый гендерно-нейтральный паспорт

Жительница Нидерландов Леона Зекерс получила первый гендерно-нейтральный паспорт. Родившись мужчиной, она в 2001 году сменила пол на женский, но в данный момент не относит себя ни к какому полу.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры