Американские ученые разработали суперкостюм для поднятия тяжестей

Американские ученые разработали и создали «нижнее белье для супергероев». «Умный» комбинезон способен рационально распределять нагрузку при поднятии тяжестей, разгружая зону позвоночника.

«Умное» белье выглядит как комбинезон из эластичных тканей и натурального каучука. Комбинезон способен создавать оптимальную поддержку для спины и других частей тела за счет взаимодействия его элементов между собой в зависимости от уровня нагрузок. Прототип уже проходит испытания на добровольцах.

«Мы задались целью помочь людям, страдающим от болей в спине. Детали комбинезона соединены между собой эластичными ремешками. Датчики регистрируют электрическую активность мышечной ткани человека, и ремешки натягиваются и расслабляются по команде микропроцессора. Таким образом, при поднятии тяжестей часть нагрузки переносится со спинных и бедренных мышц на детали костюма», - рассказал один из разработчиков суперкостюма, специалист по проблемам позвоночника Патрик Льюис.

Разработка может быть полезна не только людям, имеющим проблемы с позвоночником. Такой костюм может пригодиться и здоровым людям, работа которых связана с тяжелыми физическими нагрузками, передает мнение специалистов «Спид-инфо».