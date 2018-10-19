Британские ученые раскрыли тайное значение тонкой талии

Британские ученые выяснили, что женщины, обладающие стройной фигурой и тонкой талией, чаще всего являются наиболее успешными и здоровыми. С ними согласны и британские пластические хирурги.

«Узкая талия символизирует достаток, успех и самоконтроль. Не так просто сохранять потянутое тело на протяжении всей жизни. А для рожавших женщин это – достижение, достойное восхищения. Для многих это – большие жертвы и тяжелый труд», - рассказала профессор психологии здоровья из Университета Суррея Джейн Огден.

«Тонкая талия указывает на хороший достаток. Забавно, что раньше из-за голода худыми были только бедные люди. Богатые же были толстыми. Но теперь худоба говорит о наличии времени и средств на личного тренера», - вторит ей пластический хирург больницы Уэльбек в Лондоне Майлс Берри.

Специалисты сходятся во мнении, что женщины по-прежнему стремятся к тонкой талии, несмотря на возвращение в моду пышных форм, передает Lenta.ru.