Ученые назвали самый эффективный способ повышения женского либидо

Ученые из университета Флорида Атлантик (США) назвали самый эффективный способ повышения женского либидо. По мнению специалистов, для этого вовсе не нужны афродизиаки или стимулирующие средства.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие около 6000 женщин. Специалистов интересовало общее физическое состояние, уровень либидо и яркость интимных ощущений испытуемых. Результат был вполне однозначным: физическая нагрузка для женщин вполне сопоставима с действием афродизиака.

«После первой же тренировки в женском организме резко возрастает выработка двух основных гормонов, ответственных за либидо. Это гормон роста и тестостерон. К тому же физическая нагрузка снижает уровень стресса. Это, в свою очередь, тоже благоприятно сказывается на повышении либидо. Женщины, которые тренируются в спортзале или бассейне хотя бы два-три раза в неделю, имеют более высокое либидо и получают больше удовольствия в интимной жизни», - рассказала руководитель исследования Тина Пенхоллоу.

Таким образом, чтобы повысить качество своей интимной жизни, женщине достаточно регулярно посещать спортзал, пишет «Спид-инфо».