В Японии создана жвачка с вечным вкусом, работающая при помощи электричества
19 октября 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
Японские ученые недавно изобрели жвачку с вечным вкусом. Интересная подробность заключается в том, что данное лакомство сохраняет свой сладкий привкус при помощи разрядов электрического тока.
Внешне жвачка ничем не отличается от обычной, но у нее внутри находится особое устройство, которое вырабатывает импульсы для сохранения вкуса, передает "Свободная пресса".
Для потребителя подобные разряды тока абсолютно безопасны, увтерждают создатели. Более того жующий даже не почувствует какого-либо дискомфорта. Как сообщает портал Оnt.by, пока лакомство купить нельзя, поскольку специалисты продолжают его тестировать.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес