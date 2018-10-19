В Японии создана жвачка с вечным вкусом, работающая при помощи электричества

Японские ученые недавно изобрели жвачку с вечным вкусом. Интересная подробность заключается в том, что данное лакомство сохраняет свой сладкий привкус при помощи разрядов электрического тока.

Внешне жвачка ничем не отличается от обычной, но у нее внутри находится особое устройство, которое вырабатывает импульсы для сохранения вкуса, передает "Свободная пресса".

Для потребителя подобные разряды тока абсолютно безопасны, увтерждают создатели. Более того жующий даже не почувствует какого-либо дискомфорта. Как сообщает портал Оnt.by, пока лакомство купить нельзя, поскольку специалисты продолжают его тестировать.