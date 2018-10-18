Названы первые последствия начинающейся глобальной катастрофы

Большая часть многолетнего арктического ледяного покрова исчезла, сообщили специалисты NASA. Она была заменена тонким сезонным льдом, который успевает полностью растаять за теплые месяцы.

Многолетний арктический лед содержит меньше соли, благодаря чему он менее склонен к таянию и глубже погружается в океан. Толщина сезонного морского льда достигает двух метров, однако в течение арктического лета он успевает растаять практически полностью. Многолетний лед толще сезонного и сохраняется более двух лет нерастаявшим.

Ученые подсчитали, что за последние 60 лет толщина арктического ледяного покрова сократилась в три раза. Кроме того, с 1958 года площадь многолетнего льда уменьшилась на два миллиона квадратных километров. Ученые прогнозируют полное исчезновение толстого льда, из-за чего Арктика станет более уязвимой к повышению средней температуры воды и воздуха. Это, в свою очередь, окажет губительное влияние на арктические экосистемы. «Человек, который погибнет из-за климатических изменений, уже родился», - передает Lenta.ru грозное предупреждение ученых.