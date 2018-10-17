Ученые предсказывают резкое падение продолжительности жизни

По оценкам экспертов, к середине века эпидемии ВИЧ, ожирение, диабет, а также загрязнение воздуха приведут к тому, что средняя продолжительность жизни значительно уменьшится. Названо главное условие продления жизни

В мире будет возрастать технический прогресс, но при этом падать показатели здоровья, поскольку будут отсутствовать целенаправленные политические меры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследователя университета Вашингтона в Сиэтле (США) Кайла Формана.

В целом, показатели продолжительности жизни зависят от региона или страны. Так, к 2040 году США опустится на 20 строчек вниз по продолжительности жизни населения. Что касается России, то при разных сценариях специалисты считают, что средняя продолжительность жизни в нашей стране вырастет на 1,5 - 10 лет.