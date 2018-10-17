В ночь на четверг москвичи увидят сближение Марса‍ и Луны

Жители и гости российской столицы смогут невооруженным глазом наблюдать сближение космических тел Солнечной системы - Луны и Марса. Астрономическое явление произойдет в ночь с 17 на 18 октября.

Как рассказали в пресс-службе Московского планетария, Луна сейчас находится в фазе первой четверти. Она расположится на расстоянии двух градусов от ярко-красного Марса.

По словам астрономов, Марс будет гораздо ярче обычного. Благодаря этому его можно будет наблюдать без специальных оптических приборов, и лучше всего - до полуночи.

После полуночи оба светила будут уходить за горизонт, скрываясь из поля зрения. Однако у москвичей все же есть несколько часов, чтобы насладиться этой картиной и запечатлеть ее на фото.