Неожиданно: ученые вычислили прародителей вязаных носков

Общеизвестно, что носки, как предмет одежды, появились еще в Каменном веке: их шили из шкур животных и плели из меха. Однако недавно ученые установили, где впервые появились вязаные изделия такого рода. Ученые обнаружили необычное свойство древнеегипетской краски‍

Исследователи из Британского музея воссоздали носок, найденный при раскопках в одном из склепов римского города Антинополь в Египте и находившийся в коллекции музея с 1914 года.

Выяснилось, что обнаруженный носок носили на левой ноге под сандалию. При этом установлено, что у египтян в древние времена самыми модными были полосатые вязаные носки ярких цветов.

Таким образом оказалось, что уже в III-IV веке н.э. древние египтяне неплохо умели обращаться со спицами и вязали носки для себя, а также для членов своей семьи (найденный носок принадлежал ребенку).