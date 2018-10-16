Командир аварийного "Союза" рассказал о грузе на борту
16 октября 2018, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]
О грузах, которые потерпевший аварию "Союз" вез к МКС, находившихся как в бытовом отсеке, так и в спускаемом аппарате на месте третьего члена экипажа, рассказал командир экипажа Алексей Овчинин.
В эфире телеканала "Россия-24" космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин сообщил, что на борту аварийного "Союз МС-10" не было никаких критически важных для МКС грузов.
"Там не было ничего критического, без чего бы не могли работать экипажи, которые сейчас находятся на МКС", - заверил журналистов российский космонавт.
Контейнер с грузами, занимавший место третьего члена экипажа, вернулся на Землю вместе с космонавтами. Однако, высокотехнологичное оборудование, которое находилось в бытовом отсеке на борту "Союза", в результате аварии спасти не удалось.
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