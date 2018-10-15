Российские ученые создали уникальный метод борьбы с раком

Российские ученые и их зарубежные коллеги в рамках совместных исследований смогли создать уникальный метод лечения рака. Согласно последней информации, речь идет об использовании наноструктур.

Группа ученых отметила, что наночастицы способны ослабить действие злокачественных клеток и лишить их питания. Именно это позволяет остановить рост злокачественной опухоли, передает "Свободная пресса". Уточняется, что эти структуры для максимального эффекта вводятся в межклеточное пространство рядом с новообразованием.

Согласно информации портала News.ru, вышеуказанные наночастицы удалось получить в научной лаборатории Томска. Они не являются токсичными.