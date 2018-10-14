Чего боялся Стивен Хокинг незадолго перед смертью

Легендарный физик-теоретик Стивен Хокинг, умерший семь месяцев назад в возрасте 76 лет, предсказывал появление в будущем суперлюдей с измененными ДНК, которые могут стать реальной угрозой человечеству.

Это был последний страх английского ученого, пишет The Sunday Times.

В последней книге Хокинга физик сделал предположение, что в ближайшей перспективе богатые люди смогут вносить изменения в макромолекулы, которые отвечают за реализацию генетической программы. Тем самым они смогли бы улучшить свою память и своих детей, увеличить иммунитет, продолжительность жизни и повысить интеллектуальный уровень. Хокинг не исключил возможность, что генную инженерию на людях могут попытаться запретить, но слишком велико будет искушение. По словам ученого, «появление суперлюдей приведет к появлению серьезных политических проблем с неулучшенными людьми, которые не будут в состоянии с ними конкурировать».