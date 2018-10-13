//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- У певца Шуры взломали квартиру, он в шоке
- Таким женщинам, как Бузова сложно найти любовь, уверен Тимур Батрудинов
- «Роман мне навязали продюсеры ради пиара»,Запашный изобразил любовь с Темниковой
- Певица Юлия Ковальчук поздравила дочь Амелию с первым днем рождения
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Наука 13+
В Китае обнаружили улитку возрастом в 99 миллионов лет
13 октября 2018, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые Китайского геологического университета в Пекине обнаружили в бирманском янтаре из Мьянмы останки улитки с хорошо сохранившимися мягкими тканями, что делает находку уникальной.
Длина тела обнаруженной улитки составляет около шести миллиметров, а размер раковины — менее пяти. Это указывает на то, что особь была на момент попадания в смолу очень молода.
Находку отнесли к семейству циклофорид, а радиоизотопный анализ моллюска и янтаря показал, что им около 99 миллионов лет. Статью опубликовал журнал Cutaceous Research.
Отмечается, что подобного рода находки удается обнаружить крайне редко. Чаще всего археологи находят твердые части брюхоногих, мягкие же ткани под раковинами сохраняются плохо.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Спорт
//Новости Гнездо.ру
//Общество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
«Роман мне навязали продюсеры ради пиара»,Запашный изобразил любовь с Темниковой
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
Юристы предположили, какая участь ждет Кокорина и Мамаева в СИЗО
//Общество
//Спорт
//Новости СМИ2
//Культура
Марк Захаров признался, что до сих пор не может оправиться от смерти жены
//В мире
//Новости Redtram
//Культура
Таким женщинам, как Бузова сложно найти любовь, уверен Тимур Батрудинов
//В мире
В Совфеде порекомендовали украинскому министру испытать войну на себе
//Общество
Тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями обнаружено на юго-западе Москвы
//В мире
//В мире
Ученые обнаружили необычное свойство древнеегипетской краски
//В мире
//В мире
//В мире