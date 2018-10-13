В Китае обнаружили улитку возрастом в 99 миллионов лет

Ученые Китайского геологического университета в Пекине обнаружили в бирманском янтаре из Мьянмы останки улитки с хорошо сохранившимися мягкими тканями, что делает находку уникальной.

Длина тела обнаруженной улитки составляет около шести миллиметров, а размер раковины — менее пяти. Это указывает на то, что особь была на момент попадания в смолу очень молода.

Находку отнесли к семейству циклофорид, а радиоизотопный анализ моллюска и янтаря показал, что им около 99 миллионов лет. Статью опубликовал журнал Cutaceous Research.