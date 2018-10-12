В Выборгском замке обнаружили четыре подземных пороховых погреба

На Замковом острове в Выборге археологи обнаружили четыре подземных помещения. Это пороховые погреба, открытые на глубине от пяти до восьми метров на Южном Бастионе и Крепостном валу.

Проводя подготовку к реставрации объектов культурного наследия на Южном Бастионе и Крепостном валу Замкового острова в Выборге, археологи открыли четыре подземных помещения на глубине от 5 до 8 метров. Три из низ открыты на Южном Бастионе, а четвертое – на Крепостном валу. Обнаруженные помещения оказались пороховыми погребами.

«Открытие помещений и кирпич с игровым полем для настольной логической игры «Мельница» - это пока самые значительные находки», - сообщил заместитель директора Выборгского объединенного музея-заповедника археолог Александр Смирнов. Ученый также добавил, что из открытых погребов достают пушечные ядра, фрагменты пуль, мушкетов, стрел, предметы кухонной утвари и монеты.

Дирекция музея-заповедника планирует провести экспертизу по итогам археологических исследований, включить подземные помещения Выборгского замка в реестр памятников и открыть к ним доступ посетителей, сообщает spbdnevnik.ru.