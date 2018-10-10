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Биологи обнаружили необычную связь между пчелами и солнечными затмениями
10 октября 2018, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
Американские исследователи, изучив поведение пчел во время солнечного затмения 2017 года, пришли к неожиданному заключению. Результаты опубликованы в "Annals of the Entomological Society of America".
Ученые выяснили, что пчелы и другие насекомые резко замолкают и перестают двигаться в момент полного солнечного затмения. При этом, изменения температуры во время затмения мало повлияли на активность пчел.
Сменяемость частоты жужжания насекомых была обусловлена изменением интенсивности света. Пчелы прекращали полеты во время полного затмения, но на их полетную активность не влиял тусклый свет в фазах до и после него.
Когда тень земного спутника полностью закрыла место, где находились пчелы, все они резко "включили" ночной режим и прекратили жужжать, либо подавать какие-либо признаки активности.
"Это выглядело так, как будто кто-то внезапно выключил свет в комнате, и вся жизнь в ней затихла", - цитирует РИА Новости Кэндейс Гален из университета Миссури.
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